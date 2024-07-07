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Уругвай — Бразилия. Прямая трансляция
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Колумбия — Панама: результат матча 7 июля 2024, счёт 5:0, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Гол Джона Кордобы помог Колумбии разгромить Панаму и выйти в полуфинал Копы-2024
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Сегодня, 7 июля, на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» в США завершился матч четвертьфинала Кубка Америки (Копы-2024), в котором Сборная Колумбии встретилась с командой Панамы. Игра завершилась разгромной победой колумбийцев со счётом 5:0.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
07 июля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Колумбия
Окончен
5 : 0
Панама
1:0 Кордоба – 8'     2:0 Родригес – 15'     3:0 Диас – 41'     4:0 Риос – 70'     5:0 Борха – 90+4'    

На 8-й минуте счёт в матче открыл колумбийский форвард Джон Кордоба. Голевая передача на счету атакующего хавбека Хамеса Родригеса. На 15-й минуте Хамес успешно исполнил пенальти. На 41-й минуте с передачи всё того же Хамеса довёл результат до разгромного Луис Диас. В середине второго тайма Ричард Риос забил четвёртый мяч в ворота Панамы. Ассистировал ему Даниэль Муньос. В компенсированное ко второму тайму время Мигель Борха, забив одиннадцатиметровый, установил окончательный результат.

Трансляция матча Колумбия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, Колумбия в полуфинале Кубка Америки сыграет с победителем встречи Уругвай — Бразилия. Игра пройдёт сегодня, 7 июля, и начнётся в 4:00 мск.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Календарь плей-офф Кубка Америки — 2024
Сетка плей-офф Кубка Америки — 2024

Необычные названия футбольных клубов:

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