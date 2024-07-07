Гол Джона Кордобы помог Колумбии разгромить Панаму и выйти в полуфинал Копы-2024

Сегодня, 7 июля, на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» в США завершился матч четвертьфинала Кубка Америки (Копы-2024), в котором Сборная Колумбии встретилась с командой Панамы. Игра завершилась разгромной победой колумбийцев со счётом 5:0.

На 8-й минуте счёт в матче открыл колумбийский форвард Джон Кордоба. Голевая передача на счету атакующего хавбека Хамеса Родригеса. На 15-й минуте Хамес успешно исполнил пенальти. На 41-й минуте с передачи всё того же Хамеса довёл результат до разгромного Луис Диас. В середине второго тайма Ричард Риос забил четвёртый мяч в ворота Панамы. Ассистировал ему Даниэль Муньос. В компенсированное ко второму тайму время Мигель Борха, забив одиннадцатиметровый, установил окончательный результат.

Таким образом, Колумбия в полуфинале Кубка Америки сыграет с победителем встречи Уругвай — Бразилия. Игра пройдёт сегодня, 7 июля, и начнётся в 4:00 мск.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Необычные названия футбольных клубов: