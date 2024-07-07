ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уругвай — Бразилия: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024

Уругвай — Бразилия: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024
Комментарии

В Лас-Вегасе на стадионе «Эллиджиант» пройдёт четвертьфинальный матч Кубка Америки, в котором национальная команда Уругвая встретится со сборной Бразилии. Чемпионат предлагает ознакомиться со стартовыми составами команд.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
07 июля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Уругвай
1-й тайм
0 : 0
Бразилия

Сборная Уругвая: Серхио Рочет, Наитан Нандес, Рональд Араухо, Матиас Оливера, Матиас Винья, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, Мануэль Угарте, Федерико Вальверде, Факундо Пельистри, Николас де ла Крус, Дарвин Нуньес.

Сборная Бразилии: Алисон Бекер, Данило, Эдер Милитао, Маркиньос, Гильерме Арана, Бруно Гимарайнс, Жоао Гомес, Рафинья, Лукас Пакета, Родриго, Эндрик.

Трансляция матча Уругвай – Бразилия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь матчей Кубка Америки
Сетка плей-офф Кубка Америки

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android