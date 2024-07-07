Уругвай — Бразилия: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024

В Лас-Вегасе на стадионе «Эллиджиант» пройдёт четвертьфинальный матч Кубка Америки, в котором национальная команда Уругвая встретится со сборной Бразилии. Чемпионат предлагает ознакомиться со стартовыми составами команд.

Сборная Уругвая: Серхио Рочет, Наитан Нандес, Рональд Араухо, Матиас Оливера, Матиас Винья, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, Мануэль Угарте, Федерико Вальверде, Факундо Пельистри, Николас де ла Крус, Дарвин Нуньес.

Сборная Бразилии: Алисон Бекер, Данило, Эдер Милитао, Маркиньос, Гильерме Арана, Бруно Гимарайнс, Жоао Гомес, Рафинья, Лукас Пакета, Родриго, Эндрик.

Трансляция матча Уругвай – Бразилия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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