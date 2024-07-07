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Хамес Родригес признан лучшим игроком 1/4 финала между Колумбией и Панамой

Сегодня, 7 июля, на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» в США завершился матч четвертьфинала Кубка Америки (Копы-2024), в котором Сборная Колумбии встретилась с командой Панамы. Игра завершилась разгромной победой колумбийцев со счётом 5:0.

Атакующий полузащитник колумбийцев Хамес Родригес, на счету которого забитый гол и две результативные передачи, признан лучшим игроком встречи.

Всего на турнире у Хамеса один забитый мяч и пять голевых передач. Колумбиец был признан лучшим игроком во всех четырёх матчах сборной Колумбии на Кубке Америки — 2024.

Отметим, Колумбия в полуфинале Кубка Америки сыграет с победителем встречи Уругвай — Бразилия. Игра пройдёт сегодня, 7 июля, и начнётся в 4:00 мск.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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