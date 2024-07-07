Ловчев раскритиковал сборную Нидерландов за их игру в матче 1/4 финала Евро с Турцией

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев критически оценил игру сборной Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией (2:1).

«Как только припёрло их, то они пошли вперёд и стали создавать моменты. А почему раньше так не играть? Да потому что тренеры такие, ёлки‑палки. Туркам спасибо за то, что они затащили голландцев в такую игру», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

Турецкие фанаты на улицах Германии на Евро-2024: