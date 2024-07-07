Сборная Германии обратилась к болельщикам после вылета с Евро-2024

Сборная Германии выступила с заявлением после вылета команды с чемпионата Европы – 2024.

«Мы хотели подарить вам и себе титул на этом домашнем чемпионате Европы. В Германии. Для Германии. Нам это не удалось. И это действительно ранит нас. Но что-то от этого турнира останется.

Остаются ваши эмоции. Как вы подбадривали нас, праздновали и провели нас от группового этапа в четвертьфинал. В последние годы нам не хватало вашего энтузиазма и вашей привязанности. Теперь мы снова это заслужили и чувствовали это в каждый момент.

Остались фотографии. О вас, болеющих на улицах, на стадионах, в фан-зонах, в гостиных, в наших футболках, как в белых, так и в розовых и фиолетовых цветах. И, надеюсь, от нас останется то, как мы играли, боролись и забивали за вас. К сожалению, не так часто в матче с Испанией. Вы сделали этот чемпионат Европы домашним. Именно так, как мы этого хотели. Спасибо за три фантастические недели турниров. Это было наше удовольствие. Ваша национальная команда», — говорится в заявлении.

Напомним, в четвертьфинале турнира сборная Германии проиграла Испании со счётом 1:2.

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