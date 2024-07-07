Стефан де Врей забил за сборную Нидерландов впервые за 3385 дней

Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей, признанный лучшим игроком матча с Турцией в 1/4 финала группового этапа чемпионата Европы, забил гол за национальную команду впервые с 2015 года. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, нидерландский центральный защитник в последний раз забивал 3385 дней назад в игре в товарищеском матче с Испанией (2:0). Таким образом, это самый длительный промежуток между двумя голами за Нидерланды со времён Райана Бабеля, чей мяч в 2017 году стал для него первым за 3481 день.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: