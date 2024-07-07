ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стефан де Врей забил за сборную Нидерландов впервые за 3385 дней

Стефан де Врей забил за сборную Нидерландов впервые за 3385 дней
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей, признанный лучшим игроком матча с Турцией в 1/4 финала группового этапа чемпионата Европы, забил гол за национальную команду впервые с 2015 года. Об этом сообщает Opta Sports.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

По информации источника, нидерландский центральный защитник в последний раз забивал 3385 дней назад в игре в товарищеском матче с Испанией (2:0). Таким образом, это самый длительный промежуток между двумя голами за Нидерланды со времён Райана Бабеля, чей мяч в 2017 году стал для него первым за 3481 день.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android