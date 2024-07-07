«Интер Майами» потерпел самое крупное поражение в истории, проиграв «Цинциннати»
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Завершился матч МЛС, в котором «Цинциннати» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
США - Major League Soccer . МЛС
07 июля 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Окончен
6 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Кубо – 10' 1:1 Кривцов – 21' 2:1 Акоста – 36' 3:1 Буха – 38' 4:1 Asad – 45+4' 5:1 Кубо – 57' 6:1 Valenzuela – 72'
Удаления: нет / Бускетс – 62'
В составе победителей забивали Юя Кубо (дважды), Лусиано Акоста, Павел Буха, Ямиль Асад и Херардо Валенсуэла.
Единственный гол за «Интер Майами» забил Сергей Кривцов. На 63-й минуте «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Серхио Бускетса.
Таким образом, «Интер Майами» прервал победную серию из четырёх матчей. Команда потерпела самое крупное поражение в истории.
«Цинциннати» одержали третью победу подряд.
В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Торонто», а «Цинциннати» проведёт матч с «Шарлотт».
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