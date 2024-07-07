«Интер Майами» потерпел самое крупное поражение в истории, проиграв «Цинциннати»

Завершился матч МЛС, в котором «Цинциннати» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забивали Юя Кубо (дважды), Лусиано Акоста, Павел Буха, Ямиль Асад и Херардо Валенсуэла.

Единственный гол за «Интер Майами» забил Сергей Кривцов. На 63-й минуте «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Серхио Бускетса.

Таким образом, «Интер Майами» прервал победную серию из четырёх матчей. Команда потерпела самое крупное поражение в истории.

«Цинциннати» одержали третью победу подряд.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Торонто», а «Цинциннати» проведёт матч с «Шарлотт».

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