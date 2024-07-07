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Уругвай — Бразилия. Прямая трансляция
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Рональд Араухо получил травму и был заменён в первом тайме матча Уругвай – Бразилия

Рональд Араухо получил травму и был заменён в первом тайме матча Уругвай – Бразилия
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В Лас-Вегасе на стадионе «Эллиджиант» проходит четвертьфинальный матч Кубка Америки, в котором национальная команда Уругвая встречается со сборной Бразилии.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
07 июля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Уругвай
2-й тайм
0 : 0
Бразилия
Удаления: Нандес – 74' / нет

На момент написания новости проходит первый тайм. Счёт в матче 0:0. На 33-й минуте защитник сборной Уругвая и «Барселоны» Рональд Араухо получил травму и был заменён. Вместо него на поле вышел Хосе Хименес.

Трансляция матча Команда – Команда на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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