Рональд Араухо получил травму и был заменён в первом тайме матча Уругвай – Бразилия

В Лас-Вегасе на стадионе «Эллиджиант» проходит четвертьфинальный матч Кубка Америки, в котором национальная команда Уругвая встречается со сборной Бразилии.

На момент написания новости проходит первый тайм. Счёт в матче 0:0. На 33-й минуте защитник сборной Уругвая и «Барселоны» Рональд Араухо получил травму и был заменён. Вместо него на поле вышел Хосе Хименес.

Трансляция матча Команда – Команда на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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