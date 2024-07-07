Черчесов высказался о полуфинальных парах Евро, сделав прогноз на матч Испания — Франция

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чего ждёт от матчей полуфинала чемпионата Европы‑2024 по футболу.

«Голландцы должны играть более изобретательно и качественно. Три команды, как мы говорим, тихой сапой прошли в полуфинал: Франция, Нидерланды и Англия. Единственная команда, которая дает фейерверк на турнире, это Испания. Но в полуфинале Испания — Франция я поставил на французов. В конце концов, у испанцев должен наступить небольшой спад в какой‑то момент», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Открытие Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»: