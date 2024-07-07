Уругвай — Бразилия: уругвайский защитник удалён в матче Копы-2024 после просмотра VAR

В ночь с 6 на 7 июля мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе проходит матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024 между сборными Уругвая и Бразилии.

На 74-й минуте встречи национальная команда Уругвая осталась в меньшинстве после просмотра VAR — прямую красную карточку получил за грубую игру правый защитник Наитан Нандес. Первоначально рефери предъявил ему жёлтую карточку, его решение было изменено.

Трансляция матча Уругвай – Бразилия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее стало известно, что в полуфинал Копа Америка — 2024 пробились национальные команды Аргентины, Канады и Колумбии. В четвертьфинале аргентинцы переиграли в серии пенальти Эквадор (1:1, 4:2 пен.), канадцы также в послематчевой серии прошли Венесуэлу (1:1, 4:3 пен.), колумбийцы разгромили Панаму со счётом 5:0.