Уругвай — Бразилия: основное время матча 1/4 финала Копа Америка — 2024 завершилось вничью

В ночь с 6 на 7 июля мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе проходит матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024 между сборными Уругвая и Бразилии.

По прошествии 90 минут игрового времени команды не выявили победителя — основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. Сборная Бразилии с 74-й минуты играет в большинстве после прямой красной карточки правого защитника Уругвая Наитана Нандеса.

Трансляция матча Уругвай – Бразилия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее стало известно, что в полуфинал Копа Америка — 2024 пробились национальные команды Аргентины, Канады и Колумбии. В четвертьфинале аргентинцы переиграли в серии пенальти Эквадор (1:1, 4:2 пен.), канадцы также в послематчевой серии прошли Венесуэлу (1:1, 4:3 пен.), колумбийцы разгромили Панаму со счётом 5:0.