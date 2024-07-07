Супруга Тони Крооса опубликовала трогательный пост в честь окончания карьеры мужа

Жена Тони Кросса — Джессика Кроос в свиох соцсетях опубликовала трогательный пост в честь окончания карьеры мужа.

«За 16 лет вместе мы пережили почти всё в футболе. Было так много высот, но и несколько падений, которые тоже нужно было преодолеть. Праздновали вместе, но и плакали вместе много раз, пытаясь найти решения. Сегодня мы все просто нереально грустим, но теперь наши головы будут высоко подняты и мы просто гордимся.

И я так невероятно горжусь тобой, что нет слов, чтобы это описать. Ты наш герой, и я благодарю тебя за то, что взял меня в это путешествие и позволил мне быть твоей женой. Мы невероятно рады, что ты наконец-то с нами, но мы тоже будем скучать по тебе на поле.

К сожалению, тебе не видно гордости в глазах твоих детей на трибунах, но можно представить, как они чуть не разрываются от этой гордости. И я вместе с этим. Спасибо за всё, Антонио. Ты наш герой и мы любим тебя до луны и обратно!!!!», — написала Джессика в соцсетях.

Кроос принял решение завершить профессиональную карьеру после окончания чемпионата Европы — 2024. 5 июля, сборная Германии проиграла Испании в матче четвертьфинала этого соревнования. Всего в составе бундестим Кроос провёл 113 матчей во всех турнирах (17 голов и 21 ассист).

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