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Президент Турции Эрдоган обратился к главному тренеру сборной после вылета с Евро-2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Винченцо Монтеллу за результат, которого добилась турецкая команда на чемпионате Европы.

Напомним, турки в четвертьфинале чемпионата Европы‑2024 в Берлине уступили команде Нидерландов со счётом 1:2, ведя в счёте по ходу матча. Под руководством Винченцо Монтеллы сборная Турции выиграла три матча на Евро‑2024.

После игры Эрдоган встретился с турецкими футболистами в раздевалке, соответствующее видео разместил в соцсети. Президент отдельно на итальянском языке поблагодарил Монтеллу за работу со сборной Турции на Евро.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

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