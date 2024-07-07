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Сборная Уругвая сыграет со сборной Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Уругвая сыграет со сборной Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу
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В ночь с 6 на 7 июля мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе завершился матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024 между сборными Уругвая и Бразилии. Его победителем стала национальная команда Уругвая, которая после ничьей 0:0 в основное время выиграла серию послематчевых пенальти со счётом 4:2.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
07 июля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 0
4 : 2
Бразилия
Удаления: Нандес – 74' / нет

Таким образом, благодаря победе в сегодняшнем матче сборня Уругвая вышла в полуфинал Копа-2024, где сыграет за право участвовать в финале со сборной Колумбии.

Напомним, колумбийцы со счётом 5:0 разгромили Панаму в матче четвертьфинала.

Матч Уругвай — Колумбия состоится в ночь на 11 июля.

Трансляция матча Уругвай – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее стало известно, что в полуфинал Копа Америка — 2024 пробились национальные команды Аргентины, Канады и Колумбии.

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