Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 7 июля

Сегодня, в ночь с 6 на 7 июля мск, состоялся 16-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 1/4 финала. Сборная Колумбии разгромила сборную Панамы со счётом 5:0, национальная команда Уругвая в меньшинстве одолела в серии пенальти Бразилию (0:0, 4:2 пен).

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 7 июля

Колумбия — Панама — 5:0

Уругвай — Бразилия — 0:0 (пенальти 4:2)

Трансляция матча Колумбия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Уругвай – Бразилия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, сборные Колумбии и Уругвая стали участниками полуфинальной стадии Кубка Америки — 2024, в которую ранее пробились национальные команды Аргентины и Канады.