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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 7 июля

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 7 июля
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Сегодня, в ночь с 6 на 7 июля мск, состоялся 16-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 1/4 финала. Сборная Колумбии разгромила сборную Панамы со счётом 5:0, национальная команда Уругвая в меньшинстве одолела в серии пенальти Бразилию (0:0, 4:2 пен).

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 7 июля

Колумбия — Панама — 5:0

Уругвай — Бразилия — 0:0 (пенальти 4:2)

Трансляция матча Колумбия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Уругвай – Бразилия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
07 июля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Колумбия
Окончен
5 : 0
Панама
1:0 Кордоба – 8'     2:0 Родригес – 15'     3:0 Диас – 41'     4:0 Риос – 70'     5:0 Борха – 90+4'    
Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
07 июля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 0
4 : 2
Бразилия
Удаления: Нандес – 74' / нет

Таким образом, сборные Колумбии и Уругвая стали участниками полуфинальной стадии Кубка Америки — 2024, в которую ранее пробились национальные команды Аргентины и Канады.

Календарь Копа Америка - 2024
Турнирная сетка Копа Америка - 2024
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