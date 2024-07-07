Уругвай — Колумбия: дата, время матча 1/2 финала Кубка Америки по футболу, где смотреть

В ночь с 6 на 7 июля мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе завершился матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024 между сборными Уругвая и Бразилии. Его победителем стала национальная команда Уругвая, которая после ничьей 0:0 в основное время выиграла серию послематчевых пенальти со счётом 4:2.

Таким образом, благодаря победе в сегодняшнем матче сборня Уругвая вышла в полуфинал Копа-2024, где сыграет за право участвовать в финале со сборной Колумбии. Матч Уругвай — Колумбия состоится в ночь на 11 июля. Начало встречи — в 3:00 мск.

Во втором полуфинале сыграют Аргентина и Канада.

Трансляция матча Уругвай – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

Бразилия сыграла вничью с Колумбией на Кубке Америки