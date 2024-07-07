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Капитан сборной Турции Чалханоглу отреагировал на вылет команды с Евро-2024

Капитан сборной Турции Чалханоглу отреагировал на вылет команды с Евро-2024
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Капитан и полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу поделился эмоциями от результата матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Нидерландами (1:2) и о выступлении своей команды на турнире.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

«Мы должны быть честны: никто не ожидал, что мы, молодая команда, доберёмся до четвертьфинала. Я действительно горжусь своими товарищами по команде. Я хотел бы как можно дольше выступать за сборную. Горжусь тем, что играю за эту команду», — приводит слова Чалханоглу пресс-служба УЕФА.

Турция на Евро одержала три победы: над Австрией, Чехией и Грузией. И потерпела два поражения: от Португалии и Нидерландов.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Драка фанатов Турции и Грузии перед очным матчем на Евро-2024

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