Кордоба, Кастаньо и Оласа не сыграют за «Краснодар» против «Зенита» в Суперкубке России

Трое футболистов «Краснодара» не помогут своему клубу в матче против «Зенита» в Суперкубке России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

В ночь с 6 на 7 июля мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе завершился матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024 между сборными Уругвая и Бразилии. Его победителем стала национальная команда Уругвая, которая после ничьей 0:0 в основное время выиграла серию послематчевых пенальти со счётом 4:2.

После этого матча пределились обе полуфинальные пары Кубка Америки-2024. В первом полуфинале встретятся Аргентина и Канада, во втором — Уругвай и Колумбия. Матчи пройдут 10 и 11 июля. Финал турнира состоится 14 июля, а днём ранее пройдёт матч за третье место.

Таким образом, выступающие за Колумбию Кевин Кастаньо и Джон Кордоба, а также уругваец Лукас Оласа точно не сыграют за «Краснодар» против «Зенита» в Суперкубке России, который запланирован на 13 июля.