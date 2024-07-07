Голкипер Уругвая Рочет признан лучшим игроком матча с Бразилией на Копе

В ночь с 6 на 7 июля мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе завершился матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024 между сборными Уругвая и Бразилии. Его победителем стала национальная команда Уругвая, которая после ничьей 0:0 в основное время выиграла серию послематчевых пенальти со счётом 4:2.
После окончания матч пресс-служба турнира назвала имя лучшего футболиста данного матча. Им стал голкипер Уругвая Серхио Рочет. Напомним, по ходу матча он совершил три сейва, а в серии послематчевых пенальти отразил удар защитника бразильцев Эдера Милитао.
Трансляция матча Уругвай – Бразилия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
В первом полуфинале встретятся Аргентина и Канада, во втором — Уругвай и Колумбия. Матчи пройдут 10 и 11 июля. Финал турнира состоится 14 июля, а днём ранее пройдёт матч за третье место.
- 7 июля 2024
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