«Жена приедет — вообще с ума сойдёт». Вратарь «Зенита» Латышонок — о Санкт-Петербурге

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о своих впечатлениях от города после переезда в Санкт-Петербург.

– Ты около недели в Петербурге. Как тебе здесь?

– Как турист раньше я был здесь два или три раза. И то в основном зимой. А сейчас впервые оказался летом. И вообще в восторге от всей этой красоты! Сейчас ещё жена приедет, думаю, с ума сойдёт. В клубе всё организовано на высочайшем уровне, меня встретили, показали инфраструктуру. Это восторг. Есть всё, что нужно. Просто бери – и делай. Один только тренажёрный зал как футбольное поле.

– То есть все ожидания совпали с реальностью?

– Реальность даже превзошла ожидания.

– Освоился ли уже в плане быта?

– Да-да, я же приехал чуть заранее, чтобы закрыть эти вопросы и думать только о футболе. Жильё выбрал в районе парка 300-летия. Совсем недалеко от стадиона и в общем-то от базы.

– Ты теперь живёшь в идеальном городе для прогулок. Тебе нравится это? Или предпочитаешь другой досуг?

– Когда выходной, мы с женой любим гулять. У нас ведь ещё собака есть. А из хобби – можем сходить в ресторан, кино, театр тоже.

– То есть планы на питерские театры уже есть?

– Жена приедет и составим, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

26-летний голкипер Евгений Латышонок в июне 2024 года перешёл в петербургский «Зенит» из калининградской «Балтики».

Полностью интервью с Евгением Латышонком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время