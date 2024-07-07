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Восходящая звезда Бразилии Эндрик отреагировал на ранний вылет сборной с Копы

Восходящая звезда Бразилии Эндрик отреагировал на ранний вылет сборной с Копы
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В ночь с 6 на 7 июля мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе завершился матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024 между сборными Уругвая и Бразилии. Его победителем стала национальная команда Уругвая, которая после ничьей 0:0 в основное время выиграла серию послематчевых пенальти со счётом 4:2.

После окончания матча 17-летний нападающий сборной Бразилии Эндрик отреагировал на исход встречи и вылет своей сборной с Копы-2024. «Мы хотим поставить Бразилию на первое место. Мы продолжим работать и готовиться к чемпионату мира. Я знаю, что сейчас очень сложно, но я надеюсь, что мы получим поддержку всех бразильцев», — приводит слова Эндрика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Сегодня Эндрик провёл полный матч, однако отличиться в нём не сумел.

Трансляция матча Уругвай – Бразилия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее стало известно, что в полуфинал Копа Америка — 2024 пробились национальные команды Аргентины, Канады и Колумбии.

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