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Криштиану Роналду установил личный антирекорд за всю историю игр на ЧМ и Евро

Криштиану Роналду установил личный антирекорд за всю историю игр на ЧМ и Евро
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил личный антирекорд за всю историю игр на ЧМ и Евро.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

Португалец продемонстрировал свой худший показатель по касанию мяча за один матч на крупном турнире (Евро или ЧМ). На Евро-2024 Роналду касался мяча в среднем 29,1 раза за встречу, в общей сложности сыграв пять матчей. Лучший показатель у Криштиану был на чемпионате мира 2006 года, когда в среднем он делал 66,2 касания мяча.

Также Роналду на Евро-2024 не отметился голом, что стало его персональным антидостижением.

Напомним, 39-летний футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.

Португалия покинула Евро-2024, проиграв в четвертьфинале Франции в серии послематчевых пенальти. В полуфинале сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

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