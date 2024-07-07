Криштиану Роналду установил личный антирекорд за всю историю игр на ЧМ и Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил личный антирекорд за всю историю игр на ЧМ и Евро.

Португалец продемонстрировал свой худший показатель по касанию мяча за один матч на крупном турнире (Евро или ЧМ). На Евро-2024 Роналду касался мяча в среднем 29,1 раза за встречу, в общей сложности сыграв пять матчей. Лучший показатель у Криштиану был на чемпионате мира 2006 года, когда в среднем он делал 66,2 касания мяча.

Также Роналду на Евро-2024 не отметился голом, что стало его персональным антидостижением.

Напомним, 39-летний футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.

Португалия покинула Евро-2024, проиграв в четвертьфинале Франции в серии послематчевых пенальти. В полуфинале сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.