Латышонок — об уходе из «Краснодара»: понял, что шансов заиграть у меня не будет

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, почему в 2019 году принял решение покинуть систему «Краснодара».

– Ты рассказывал: в 2018 году понял, что из «Краснодара» надо уходить. Почему?

– Всё просто: понял, что шансов заиграть у меня не будет. Это ощущение копилось, и в какой-то момент чётко всё осознал. Почти всегда тренеры отдавали предпочтения другим – Дэну и Моте. Они играли, а я был на подстраховке. Их котировали выше. Но я понимал, что точно не хуже. Возможно, на тот момент я и был слабее, но об этом мы уже не узнаем. К тому же тренерам виднее. Но я искренне так считал, что я не хуже, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

26-летний новичок «Зенита» вратарь Евгений Латышонок является воспитанником клубной академии «Краснодара», в системе которого выступал в одно время с Матвеем Сафоновым и Денисом Адамовым. В июле 2019 года Латышонок покинул «быков», перейдя в калининградскую «Балтику». В июне 2024 года состоялся трансфер Латышонка из «Балтики» в «Зенит», где его одноклубником вновь будет Денис Адамов.

Полностью интервью с Евгением Латышонком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время