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7 июля главные новости спорта, результаты Евро-2024, Копы-2024, Уимблдон, хоккей, баскетбол

Нидерланды вышли в полуфинал Евро, Уругвай выбил Бразилию с Копы. Главное к утру
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Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в четвертьфинале Евро-2024 (2:1) и вышла в полуфинал турнира, Бразилия в серии послематчевых пенальти уступила Уругваю в 1/4 Кубка Америки — 2024 и покинула турнир, Новак Джокович обыграл Алексея Попырина и вышел в 1/8 финала Уимблдона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в матче 1/4 финала Евро-2024.
  2. Уругвай победил Бразилию в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Америки — 2024.
  3. Джокович обыграл Попырина и вышел в 1/8 финала Уимблдона.
  4. Сборная Англии обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024.
  5. «Сан-Хосе» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ Маклином Селебрини.
  6. Руне ушёл с 0:2 и обыграл Алиса в третьем круге Уимблдона.
  7. Сын Леброна Джеймса дебютировал за «Лейкерс» в матче с «Сакраменто».
  8. Гол Джона Кордобы помог Колумбии разгромить Панаму и выйти в полуфинал Копы-2024.
  9. Криштиану Роналду установил личный антирекорд за всю историю игр на ЧМ и Евро.
  10. Рыбакина обыграла Возняцки в третьем круге Уимблдона-2024.
  11. Президент Турции Эрдоган обратился к главному тренеру сборной после вылета с Евро-2024.
  12. Нейт Диаз одолел Хорхе Масвидаля в боксёрском поединке.
  13. «Лейкерс» объявили о продлении контракта 39-летнего Леброна Джеймса.
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