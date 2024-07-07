Нидерланды вышли в полуфинал Евро, Уругвай выбил Бразилию с Копы. Главное к утру
Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в четвертьфинале Евро-2024 (2:1) и вышла в полуфинал турнира, Бразилия в серии послематчевых пенальти уступила Уругваю в 1/4 Кубка Америки — 2024 и покинула турнир, Новак Джокович обыграл Алексея Попырина и вышел в 1/8 финала Уимблдона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в матче 1/4 финала Евро-2024.
- Уругвай победил Бразилию в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Америки — 2024.
- Джокович обыграл Попырина и вышел в 1/8 финала Уимблдона.
- Сборная Англии обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024.
- «Сан-Хосе» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ Маклином Селебрини.
- Руне ушёл с 0:2 и обыграл Алиса в третьем круге Уимблдона.
- Сын Леброна Джеймса дебютировал за «Лейкерс» в матче с «Сакраменто».
- Гол Джона Кордобы помог Колумбии разгромить Панаму и выйти в полуфинал Копы-2024.
- Криштиану Роналду установил личный антирекорд за всю историю игр на ЧМ и Евро.
- Рыбакина обыграла Возняцки в третьем круге Уимблдона-2024.
- Президент Турции Эрдоган обратился к главному тренеру сборной после вылета с Евро-2024.
- Нейт Диаз одолел Хорхе Масвидаля в боксёрском поединке.
- «Лейкерс» объявили о продлении контракта 39-летнего Леброна Джеймса.
Материалы по теме
Комментарии