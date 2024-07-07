Нидерланды вышли в полуфинал Евро, Уругвай выбил Бразилию с Копы. Главное к утру

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в четвертьфинале Евро-2024 (2:1) и вышла в полуфинал турнира, Бразилия в серии послематчевых пенальти уступила Уругваю в 1/4 Кубка Америки — 2024 и покинула турнир, Новак Джокович обыграл Алексея Попырина и вышел в 1/8 финала Уимблдона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».