Латышонок: «Балтика» гораздо больше хотела остаться в РПЛ, чем выйти в финал Кубка

Голкипер «Зенита» и экс-вратарь «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о приоритетах калининградцев при выборе между чемпионатом и Кубком России.

«Весной появилась комбинационная игра хотя бы в атаке. В обороне мы выглядели плохо. Это очевидно. Где-то, может, не повезло. Где-то наши ошибки. Мы хотели остаться в РПЛ. Куда больше, чем выйти в Суперфинал Кубка», — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Калининградская «Балтика» в сезоне-2023/2024 набрала в чемпионате России 26 очков в 30 матчах и заняла предпоследнее, 15-е место, что привело к её прямому вылету из РПЛ в Первую лигу. Весной 2024 года балтийцы набрали 13 очков в 12 матчах РПЛ, потерпев поражения в четырёх заключительных турах. При этом в Кубке России «Балтика» пробилась в Суперфинал, где в матче за трофей уступила «Зениту» (1:2).

Полностью интервью с Евгением Латышонком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время