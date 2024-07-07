Хамес Родригес повторил рекорд Лионеля Месси на Кубке Америки

Сегодня, 7 июля, на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» в США завершился матч четвертьфинала Кубка Америки (Копы-2024), в котором сборная Колумбии встретилась с командой Панамы. Игра закончилась разгромной победой колумбийцев со счётом 5:0.
Атакующий полузащитник колумбийцев Хамес Родригес, на счету которого забитый гол и две результативные передачи, повторил рекорд Лионеля Месси на Кубке Америки.
Теперь на его счету пять голевых передач в текущем розыгрыше Кубка Америки. Ранее подобное в одном турнире удавалось сделать лишь троим игрокам — Денилсону (Бразилия, 1997), Алексу (Бразилия, 2004) и Лионелю Месси (Аргентина, 2021).
Трансляция матча Колумбия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Напомним, в полуфинале Колумбия сыграет с Уругваем. В другом полуфинале Аргентина встретится с Канадой.
- 7 июля 2024
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