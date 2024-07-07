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Хамес Родригес повторил рекорд Лионеля Месси на Кубке Америки

Хамес Родригес повторил рекорд Лионеля Месси на Кубке Америки
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Сегодня, 7 июля, на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» в США завершился матч четвертьфинала Кубка Америки (Копы-2024), в котором сборная Колумбии встретилась с командой Панамы. Игра закончилась разгромной победой колумбийцев со счётом 5:0.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
07 июля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Колумбия
Окончен
5 : 0
Панама
1:0 Кордоба – 8'     2:0 Родригес – 15'     3:0 Диас – 41'     4:0 Риос – 70'     5:0 Борха – 90+4'    

Атакующий полузащитник колумбийцев Хамес Родригес, на счету которого забитый гол и две результативные передачи, повторил рекорд Лионеля Месси на Кубке Америки.

Теперь на его счету пять голевых передач в текущем розыгрыше Кубка Америки. Ранее подобное в одном турнире удавалось сделать лишь троим игрокам — Денилсону (Бразилия, 1997), Алексу (Бразилия, 2004) и Лионелю Месси (Аргентина, 2021).

Трансляция матча Колумбия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, в полуфинале Колумбия сыграет с Уругваем. В другом полуфинале Аргентина встретится с Канадой.

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