Саутгейт отметил бесстрашие футболистов сборной Англии после матча со Швейцарией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о психологической устойчивости футболистов «трёх львов», принявших участие в послематчевой серии пенальти в игре 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией (1:1, 5:3 пен.).

«Сака? Он такой храбрый. Он один из наших лучших игроков, поэтому у нас никогда не возникало сомнений, что он будет бить пенальти. Мы все знаем, через что ему пришлось пройти, чтобы добиться такого результата.

Но можно говорить не только о нём. Трент, Айван, они вышли и со всем разобрались.

Палмер? Коул играет как ветеран, настолько он бесстрашен», — приводит слова Саутгейта The Sun.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии встретится с нидерландской национальной командой. Матч состоится 10 июля.

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