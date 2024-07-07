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Саутгейт отметил бесстрашие футболистов сборной Англии после матча со Швейцарией

Саутгейт отметил бесстрашие футболистов сборной Англии после матча со Швейцарией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о психологической устойчивости футболистов «трёх львов», принявших участие в послематчевой серии пенальти в игре 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией (1:1, 5:3 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Сака? Он такой храбрый. Он один из наших лучших игроков, поэтому у нас никогда не возникало сомнений, что он будет бить пенальти. Мы все знаем, через что ему пришлось пройти, чтобы добиться такого результата.

Но можно говорить не только о нём. Трент, Айван, они вышли и со всем разобрались.

Палмер? Коул играет как ветеран, настолько он бесстрашен», — приводит слова Саутгейта The Sun.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии встретится с нидерландской национальной командой. Матч состоится 10 июля.

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