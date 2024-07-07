Дмитрий Воробьёв: «Локомотив» — другой уровень, мне остаётся работать и развиваться

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о своих перспективах в новом клубе.

«Конечно, я счастлив оказаться в «Локомотиве». А кто не был бы счастлив перейти в такой большой клуб? Естественно, я чувствую, что это уже другой уровень футбола. Партнёры тут очень хорошего уровня. Мне остаётся работать и развиваться.

Я ощущаю конкуренцию в нападении «Локомотива». И это хорошо, когда она есть. Идёт тренировочный процесс: кто будет лучше, тот и будет играть», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Воробьёв является воспитанников «Краснодара». За основной состав «быков» Дмитрий провёл один матч. За свою карьеру форвард также успел поиграть за «Афипс», чешский «Градец-Карлове», «Нижний Новгород», «Волгарь», «Сочи» и «Оренбург».