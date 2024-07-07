«Я здесь будто уже полгода». Латышонок — об адаптации в «Зените»

Новый голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о своей адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.

– Ты же почти никого не знал в команде.

– Никого, кроме Дениса Адамова. Но привыкать очень легко. Все дружелюбные, помогают, подсказывают. Я как будто здесь не неделю, а уже полгода. Вообще, в новые коллективы мне вливаться легко. Хоть и сам я не люблю много болтать.

– Как у тебя с португальским?

– На этом языке знаю только мат. Но все наши иностранцы хорошо знают английский. Так что это не проблема», — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, о переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 25-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

Полностью интервью с Евгением Латышонком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время