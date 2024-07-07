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Болельщики сборных Турции и Нидерландов устроили драку после матча Евро-2024

После того как сборная Турции проиграла Нидерландам в матче 1/4 финала Евро-2024 (2:1), болельщики этих национальных команд устроили драку на улицах Германии.

Драка между фанатами сборных Турции и Нидерландов на Евро-2024:

Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. На 35-й минуте счёт открыл турецкий защитник Самет Акайдын, замкнув подачу с фланга полузащитника Арды Гюлера.

На 70-й минуте матча сборная Нидерландов сравняла счёт: отличился защитник Стефан де Врей с передачи Мемфиса Депая. Спустя шесть минут нидерландцы смогли выйти вперёд: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота.