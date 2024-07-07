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Латышонок рассказал, что «Спартак» предлагал ему финансовые условия лучше, чем «Зенит»

Латышонок рассказал, что «Спартак» предлагал ему финансовые условия лучше, чем «Зенит»
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Новый голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о предложениях от других клубов Российской Премьер-Лиги.

– «Спартак», «Зенит» и «Динамо» – про интерес этих клубов писали в медиа. Так ли это?
– С «Зенитом» понятно. По «Динамо» я слышал, что меня рассматривали, но до конкретных разговоров не дошло. Со «Спартаком» общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, о переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 25-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

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