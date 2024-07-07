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Хамес стал лишь 4-м футболистом в истории по числу ассистов в одном розыгрыше Копы

Хамес стал лишь 4-м футболистом в истории по числу ассистов в одном розыгрыше Копы
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Оформив две результативные передачи в матче 1/4 финала Кубка Америки — 2024 с Панамой (5:0), атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес достиг показателя в пять ассистов в нынешнем розыгрыше Копы.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
07 июля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Колумбия
Окончен
5 : 0
Панама
1:0 Кордоба – 8'     2:0 Родригес – 15'     3:0 Диас – 41'     4:0 Риос – 70'     5:0 Борха – 90+4'    

Таким образом, Родригес стал лишь четвёртым футболистом в истории, сделавшим пять ассистов в одном розыгрыше Копы. До этого подобное удавалось сделать полузащитнику сборной Бразилии Денилсону в 1997 году, бразильскому хавбеку Алексу в 2004 году, а также форварду сборной Аргентины Лионелю Месси (2021 год).

Напомним, в полуфинале Копы-2024 сборная Колумбии встретится с уругвайской национальной командой. Это противостояние состоится 11 июля. В другом полуфинале сыграют сборные Аргентины и Канады. Матч пройдёт 10 июля.

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