Талалаев — о победе Нидерландов: не может быть футбольный бог только на стороне Турции

Известный российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал победу сборной Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией (2:1).

«Турки вышли играть очень строго, очень собранно. Они реализовали свой момент. Но не может быть футбольный бог только на стороне сборной Турции. А ведь мог со штрафного Арда Гюлер забить, но мяч попал в штангу. Если бы Гюлер попал в створ, то вратарь нидерландцев уже бы не выручил. Спасти матч было бы сложно. Но нидерландцы упростили игру и стали наваливать верхом. И Хави Симонс, и Депай стали играть в полуфлангах, принимать мяч и доставлять его или на фланг, или в штрафную», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Сборная Нидерландов одержала победу в матче со счётом 2:1 и вышла в 1/2 финала Евро-2024.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.