Экс-игрок «Боруссии» Хуммельс может перейти в «Болонью» — источник

35-летний бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может перейти в «Болонью», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, новым кандидатом в борьбе за немецкого футболиста стали красно-синие, которые могут предоставить возможность спортсмену принять участие в Лиге чемпионов в грядущем сезоне. Также сообщается, что к Хуммельсу проявляли интерес «Милан» и «Интер», но они отдают большее предпочтение молодым игрокам обороны.

Ранее сообщалось, что немцем предметно интересовались «Рома» и «Комо».

В прошлом сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.