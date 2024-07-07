Вратарь «Зенита» Латышонок: за несколько тренировок принял важное требование тренеров

Новый голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о требованиях тренерского штаба сине-бело-голубых.

– Удалось ли уже разобраться с базовыми требованиями тренерского штаба?

– Да. И они сильно отличаются от балтийских времён. За несколько тренировок принял важное требование – выходить из обороны надо через короткий пас. Кажется, за эти несколько дней я сделал столько коротких передач, сколько за всё время в «Балтике» не сделал.

Плюс отмечу интенсивность. Тут она совсем другая. Уже в самом начале всё максимально плотно. Здесь тебя больше подключает к игре. Должен быть хорош на ленточке и в игре ногами.

– Есть мнение, что в России вратари в принципе не особо приучены играть короткими передачами и так выходить из обороны. Почему так?

– Наверное, всё идёт от академии. Там мало используют вратарей как полевых игроков. В «Краснодаре» нам говорили играть через короткий пас. А когда «привозишь» из-за ошибки, тебе сразу пихают, ты виноват. Сейчас есть такие требования, посмотрим, что из этого выйдет.

– Это вообще проблема?

– Не знаю. Вот вспоминаю краснодарскую академию. Мы играли ногами, разминались с полевыми. Но, считаю, прежде всего надо моделировать игровые ситуации. Во время матча на тебя бежит соперник, идёт давление – именно такое надо тренировать, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.