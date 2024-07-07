Вратарь «Зенита» Латышонок объяснил, почему «Балтика» не смогла спасти сезон в РПЛ

Голкипер «Зенита» и экс-вратарь «Балтики» Евгений Латышонок объяснил, почему калининградский клуб не смог спасти сезон в РПЛ.

– Почему вы не смогли спасти прошлый сезон?

– Давай сначала. Мы провалили старт. Сергей Николаевич (Игнашевич) ещё со сборов нам говорил, что надо включаться с первых туров. И времени на раскачку нам никто не даст. Но у нас не получилось. Очень тяжело втягивались. Отсюда такой результат. Зимой сменилось руководство, пришли новые игроки, на мой взгляд, качественные. И стало лучше.

– Ты упомянул смену руководства. Зимой клуб покинул генеральный директор Кирилл Волженкин. Чуть раньше – спортивный директор Исмаил Ибрагимов. Понятно, что ваша задача играть в футбол. Но когда такие вещи происходят и меняется вектор развития, это же влияет и на команду?

– Думаю, все эти факторы влияют. Каждый игрок сразу думает: останется ли он или его уберут. На меня не влияло. Знал, что тренер вратарей и в принципе штаб на меня рассчитывают.

– Остался контакт с предыдущим руководством?

– Да, Кирилл и Исмаил поздравили меня с переходом. Пожелали удачи. Я им благодарен, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Калининградская «Балтика» в сезоне-2023/2024 набрала в чемпионате России 26 очков в 30 матчах и заняла предпоследнее, 15-е место, что привело к её прямому вылету из РПЛ в Первую лигу. Весной 2024 года балтийцы набрали 13 очков в 12 матчах РПЛ, потерпев поражения в четырёх заключительных турах. При этом в Кубке России «Балтика» пробилась в Суперфинал, где в матче за трофей уступила «Зениту» (1:2).