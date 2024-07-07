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Галактионов: Лантратов — вратарь номер один в «Локомотиве», Митрюшкину надо работать

Галактионов: Лантратов — вратарь номер один в «Локомотиве», Митрюшкину надо работать
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о конкуренции на вратарской позиции в команде.

— Илья Лантратов — вратарь номер один в «Локомотиве», работает, конкурирует и доказывает сегодня всем, что он очень качественный игрок.

— Антон Митрюшкин согласен с тем, что он будет вторым?
— Ему надо работать, сезон длинный: есть Кубок России, другие матчи. Будем смотреть, кто на каком уровне готовности, а дальше от этого принимать решение», — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Митрюшкин стал футболистом железнодорожников по окончании минувшего сезона. До того как присоединиться к «Локомотиву», 28-летний вратарь выступал в составе «Химок».

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