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«Челси» готов предложить «Наполи» за Осимхена двух игроков и € 50-60 млн — TEAMtalk

«Челси» готов предложить «Наполи» за Осимхена двух игроков и € 50-60 млн — TEAMtalk
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«Челси» готов предложить «Наполи» € 50-60 млн за покупку нападающего Виктора Осимхена, а также включить в эту сделку форварда Ромео Лукаку и полузащитника Чезаре Казадея. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, неаполитанский клуб хочет выручить за Осимхена € 100 млн. Но поскольку в «Челси» не готовы расстаться с этой суммой, английский клуб намерен включить в сделку указанных футболистов.

Напомним, в минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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