«С опытом он станет ещё лучше». Тренер Турции Монтелла — о качествах Гюлера

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался об игроке команды Арде Гюлере после поражения в матче с Нидерландами в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

«Арда очень хорошо выступил на турнире. Он никогда раньше не показывал свою стабильность на этом уровне. Для него это отличный опыт. Ему ещё нет и 20 лет. А с опытом он станет ещё лучше», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

Арда Гюлер сыграл на чемпионате Европы пять матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.