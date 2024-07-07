Тренер «Ариса» Шпилевский высказался об интересе к нему других клубов

Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский высказался об интересе к нему других клубов.

— Были ли этим летом какие-либо предложения у вас?

— Было три варианта. Интересные команды, большие чемпионы. Но я чувствую, что пока не выполнил миссию с «Арисом». Это интересный проект. Конечно, амбиции у меня, как и у каждого тренера, большие. Продолжаю доказывать с ребятами, что мы способны на многое. Но у меня есть желание в будущем работать в больших европейских командах из сильнейших чемпионатов.

— Приоткройте тайну: «большие чемпионы» — из топ-5 лиг Европы?

— Не из топ-5. Но это топ-клубы средних чемпионатов, — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

36-летний Шпилевский возглавляет «Арис» с 2022 года. В прошлом сезоне он привёл команду из Лимасола к победе в чемпионате Кипра. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере специалист работал с такими командами, как «Эрцгебирге», «Кайрат», брестское «Динамо». В «РБ Лейпциг» Шпилевский отвечал за воспитание и развитие игроков молодёжной команды. Тем же тренер занимался в немецком «Штутгарте».