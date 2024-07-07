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Игрок сборной Англии Александер-Арнольд рассказал о подготовке к серии пенальти

Игрок сборной Англии Александер-Арнольд рассказал о подготовке к серии пенальти
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Игрок сборной Англии Трент Александер-Арнольд рассказал, что англичане тренируют 11-метровые удары, а также поделился своими эмоциями от исполнения решающего пенальти в послематчевой серии со Швейцарией (1:1, 5:3 пен.) в рамках 1/4 финала чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Мы практикуем это, потому что видим, что чем дальше вы продвигаетесь в соревнованиях, тем больше игр переходит в дополнительное время и пенальти. Последние несколько чемпионов крупных турниров побеждали в сериях пенальти. Так что мы должны готовиться к этому.

Мои чувства перед решающим 11-метровым? Честно говоря, я очень волновался. Это момент, к которому я готовился. Такие моменты хотят получить все игроки. Исполнить решающий пенальти и выиграть серию для своей страны — это то, что я никогда не забуду. Это особенный, особенный день для меня и для многих людей. Я очень горжусь тем, что смог забить этот пенальти», — приводит слова Александер-Арнольда пресс-служба УЕФА.

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