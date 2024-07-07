Вратарь «Зенита» Латышонок – о Михаиле Кержакове: дружелюбный мужик

Новый голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о своих конкурентах по вратарской позиции в клубе, а также назвал игрока сине-бело-голубых с самым сильным ударом.

– Теперь у тебя два конкурента – Кержаков и Адамов. Как Михаил при личном общении?

– Дружелюбный, приятный мужик.

– Про Адамова. Вы одногодки, были вместе в «Краснодаре». Но ты говорил, что вы никогда близко не общались. Дело в конкуренции?

– Думаю, да. Это одна из основных причин.

– У кого в команде самый сильный удар?

– Артур тут недавно мощно приложился.

– А кому надо подтянуть?

– Здесь нечего ответить», — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, о переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 25-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.