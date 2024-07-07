Пикфорд отразил в два раза больше пенальти, чем все вратари Англии с 1990 по 2012 год

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд отразил 4 из 14 пенальти, которые были пробиты по его воротам в серии 11-метровых ударов на крупных турнирах. Это в два раза больше, чем парировали ударов с пенальти все остальные вратари английской национальной команды вместе взятые с 1990 по 2012 год. Их результат составляет 2 отражённых 11-метровых из 36. Об этом информирует Opta.
Вчера, 6 июля, состоялся матч четвертьфинала чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Англии встречалась со Швейцарией. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 1:1. Английская национальная команда оказалась более успешной в послематчевой серии пенальти, выиграв её со счётом 5:3. Пикфорд парировал удар с 11-метровой отметки, который был нанесён защитником Мануэлем Аканджи.
Реакция английских фанатов на гол Беллингема:
- 7 июля 2024
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