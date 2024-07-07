Галактионов: у нас состоялся диалог с Гильерме, он заявил, что хочет играть

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о бывшем вратаре команды Маринато Гильерме.

«Маринато Гильерме — легенда, человек, который формировал традиции «Локомотива». Единственное, в последнее время у него были небольшие проблемы со здоровьем, но это вполне решаемо. Основной посыл был в том, что Маринато хочет играть, он об этом заявил. У нас с ним хорошие отношения, состоялся хороший диалог. А о переговорах — это на уровне игрока и руководителей клуба», — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Гильерме перешёл в «Локо» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.