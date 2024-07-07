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«Мы увидели тренерскую работу». Мор — о победе Нидерландов над Турцией

«Мы увидели тренерскую работу». Мор — о победе Нидерландов над Турцией
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Бывший российский футболист Эдуард Мор прокомментировал победу сборной Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

«Эта игра понравилась тем, что мы увидели перестроения. Мы увидели тренерскую работу, увидели, чего хотят тренеры. Класс футболистов сборной Нидерландов позволил им забить два гола и отыграться. Понравилось, что в концовке Турция прижала Нидерланды и должна была забивать. Но мы увидели спасения вратаря. Судьба матча не была решена до последней секунды», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Сборная Нидерландов одержала победу в матче со счётом 2:1 и вышла в 1/2 финала Евро-2024.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.

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