«Мы увидели тренерскую работу». Мор — о победе Нидерландов над Турцией

Бывший российский футболист Эдуард Мор прокомментировал победу сборной Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией (2:1).

«Эта игра понравилась тем, что мы увидели перестроения. Мы увидели тренерскую работу, увидели, чего хотят тренеры. Класс футболистов сборной Нидерландов позволил им забить два гола и отыграться. Понравилось, что в концовке Турция прижала Нидерланды и должна была забивать. Но мы увидели спасения вратаря. Судьба матча не была решена до последней секунды», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Сборная Нидерландов одержала победу в матче со счётом 2:1 и вышла в 1/2 финала Евро-2024.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.