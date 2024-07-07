Тренер сборной Бразилии прокомментировал вылет команды с Кубка Америки — 2024

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка Америки — 2024, в котором его команда уступила Уругваю в серии пенальти (0:0, 2:4 пен.) и покинула турнир.

«Мы отрабатывали удары с пенальти с самого первого дня в Орландо, так как понимали, что нам, вероятно, придётся их исполнять. К сожалению, Родриго [Гоэсу] пришлось покинуть поле [в конце матча], хотя он один из пенальтистов. Однако те, кто вышел на замену, тоже очень хорошо отрабатывали 11-метровые и могли нам помочь. Кто-то должен был ошибиться. К несчастью, в результате мы потерпели поражение», — приводит слова Доривала Globo Esporte.

В полуфинале Кубка Америки — 2024 сборная Уругвая сыграет с Колумбией. Матч состоится 11 июля.

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