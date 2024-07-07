Серхио Бускетс получил две жёлтые карточки за 15 секунд в матче «Интер Майами»

Испанский полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс был удалён с поля на 63-й минуте матча МЛС с «Цинциннати» после того, как получил две жёлтые карточки за 15 секунд. Оба предупреждения опорный полузащитник получил за споры с арбитром.

Встреча завершилась разгромным поражением команды Бускетса со счётом 1:6, которое стало самым крупным в истории «Интер Майами».

Отметим, что «Цинциннати» одержал третью победу подряд. В свою очередь, у «Интер Майами» прервалась серия из четырёх побед.

Напомним, Бускетс наиболее известен по выступлениям за «Барселону». Серхио находился в системе каталонцев на протяжении 18 лет (с 2005 по 2023 год). Испанский полузащитник завоевал вместе с сине-гранатовыми 32 трофея. Минувшим летом Бускетс перешёл в «Интер Майами», за который выступает вместе с Лионелем Месси. В нынешнем сезоне хавбек провёл за американскую команду 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и отдал четыре результативные передачи.