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Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ может перейти в «Интер» на правах аренды — источник

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ может перейти в «Интер» на правах аренды — источник
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27-летний центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ может перейти в «Интер», сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, считается, что мюнхенцы готовы отпустить футболиста сборной Южной Кореи в аренду без права выкупа. У клубов хорошие отношения после трансферов вратаря Яна Зоммера и защитника Бенжамена Павара в «Интер». Сообщается, что итальянская команда может продать Стефана де Врея и хочет заменить игрока по позиции.

Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» из «Наполи» минувшим летом. В прошлом сезоне защитник провёл за мюнхенцев 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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