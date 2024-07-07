Игрок «Локомотива» Воробьёв высказался о задачах команды на новый сезон РПЛ

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв ответил на вопрос о задачах железнодорожников на новый сезон Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» — команда профессионалов, клуб с большой историей. Естественно, мы ставим высокие задачи. Борьба ли это за чемпионство, покажет сезон. Но мы все хотим быть как можно выше», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в минувшем сезоне Воробьёв выступал в составе «Оренбурга». Он принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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