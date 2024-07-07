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Хави Симонс: сборная Турции — команда высокого качества

Хави Симонс: сборная Турции — команда высокого качества
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Атакующий полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Евро-2024, в котором «оранжевые» обыграли Турцию со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

«Матч был очень напряжённым из-за высокого качества соперника, но мы смогли победить, хотя это было очень тяжело.

В воскресенье мы проанализируем матч Англии. Встреча с ней является тяжёлым испытанием. Будем работать над этим и постараемся доставить радость болельщикам», — приводит слова Симонса Sport.es.

Напомним, полуфинальный матч чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов состоится 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В другом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.

Сетка плей-офф Евро-2024

Драка между фанатами сборных Турции и Нидерландов на Евро-2024:

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