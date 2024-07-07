Хави Симонс: сборная Турции — команда высокого качества

Атакующий полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Евро-2024, в котором «оранжевые» обыграли Турцию со счётом 2:1.
«Матч был очень напряжённым из-за высокого качества соперника, но мы смогли победить, хотя это было очень тяжело.
В воскресенье мы проанализируем матч Англии. Встреча с ней является тяжёлым испытанием. Будем работать над этим и постараемся доставить радость болельщикам», — приводит слова Симонса Sport.es.
Напомним, полуфинальный матч чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов состоится 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В другом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.
Драка между фанатами сборных Турции и Нидерландов на Евро-2024:
- 7 июля 2024
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